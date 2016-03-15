Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue de peregrinos de Andoain
Rúa Gabriel Aresti, 15
Andoain (Guipúzcoa)
Propiedade do albergue: Concello de Andoain
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Andoain
Persoa encargada de atender o albergue: Hospitaleros voluntarios da Asociación de Amigos do Camiño de Guipúzcoa
Observacións: Situado xunto ao colexio Lasalle. Antigo aulario e centro de talleres e música rehabilitado.
Camiño Vasco
Etapa de Hernani a Tolosa
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo