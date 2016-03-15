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Camiño Vasco Etapa de Hernani a Tolosa

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Albergue de peregrinos de Andoain

Dispoñible sen conexión
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Albergue de andoain

Rúa Gabriel Aresti, 15
Andoain (Guipúzcoa)

Chaves na Policía Municipal. 943 300 819. (Punto de Información Turística)

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Concello de Andoain

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Andoain

Persoa encargada de atender o albergue: Hospitaleros voluntarios da Asociación de Amigos do Camiño de Guipúzcoa

Observacións: Situado xunto ao colexio Lasalle. Antigo aulario e centro de talleres e música rehabilitado.

Camiño Vasco

Camiño Vasco

Etapas 8
km 203,4
Etapa de Hernani a Tolosa Etapa 2

Etapa de Hernani a Tolosa

km 18,9
Tempo 04H 45’
Dificultade media
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