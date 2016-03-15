Camino Vasco Etapa de Hernani a Tolosa
Calle Gabriel Aresti, 15
Albergue de peregrinos de Andoain
Disponible sin conexión
5411
Calle Gabriel Aresti, 15
Andoain (Guipúzcoa)
Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Andoain
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Andoain
Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros voluntarios de la Asociación de Amigos del Camino de Guipúzcoa
Observaciones: Situado junto al colegio Lasalle. Antiguo aulario y centro de talleres y música rehabilitado.
Camino Vasco
Etapas 8
km 203,4
Etapa 2
Etapa de Hernani a Tolosa
km 18,9
Tiempo 04H 45’
Dificultad Media
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