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Camino Vasco Etapa de Hernani a Tolosa

Albergue de peregrinos de Andoain

Disponible sin conexión
54
11
Albergue de andoain

Calle Gabriel Aresti, 15
Andoain (Guipúzcoa)

Llaves en la Policía Municipal. 943 300 819.(Punto de Información Turística)

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Andoain

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Andoain

Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros voluntarios de la Asociación de Amigos del Camino de Guipúzcoa

Observaciones: Situado junto al colegio Lasalle. Antiguo aulario y centro de talleres y música rehabilitado.

Camino Vasco

Camino Vasco

Etapas 8
km 203,4
Etapa de Hernani a Tolosa Etapa 2

Etapa de Hernani a Tolosa

km 18,9
Tiempo 04H 45’
Dificultad Media
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