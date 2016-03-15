Albergue de peregrinos de Andoain

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Andoain

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Andoain

Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros voluntarios de la Asociación de Amigos del Camino de Guipúzcoa

Observaciones: Situado junto al colegio Lasalle. Antiguo aulario y centro de talleres y música rehabilitado.