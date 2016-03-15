Euskal Bidea Hernanitik Tolosarako etapa
Gabriel Aresti kalea, 15
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Erromesen aterpetxea Andoaingo
Konexiorik gabe erabilgarri
450
Gabriel Aresti kalea, 15
Andoain (Gipuzkoa)
Aterpetxearen jabegoa: Andoaingo Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Andoaingo Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Gipuzkoako Bidearen Lagunen Elkarteko borondatezko ospitaleak
Oharrak: Lasalle ikastetxearen ondoan dago. Tailer eta musika lantegia, birgaitua.
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak