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Euskal Bidea Hernanitik Tolosarako etapa

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Erromesen aterpetxea Andoaingo

Konexiorik gabe erabilgarri
45
0
Albergue de andoain

Gabriel Aresti kalea, 15
Andoain (Gipuzkoa)

Udaltzainen giltzak. 943 300 819 (Turismo Informazio Gunea)

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Andoaingo Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Andoaingo Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Gipuzkoako Bidearen Lagunen Elkarteko borondatezko ospitaleak

Oharrak: Lasalle ikastetxearen ondoan dago. Tailer eta musika lantegia, birgaitua.

Euskal bidea

Euskal bidea

Etapak 8
km 202,5
Hernanitik Tolosarako etapa Etapa 2

Hernanitik Tolosarako etapa

km 18,0
Denbora 04H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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