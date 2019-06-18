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Hernanitik Tolosarako etapa
Naturatik urrun, industrialdeak erromesaren bidean
Etapari buruzko informazioa 2: Hernanitik Tolosarako etapa
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Etapako interesguneak 2: Hernanitik Tolosarako etapa
Ibilbidea
Hernaniko Udalaren fatxada dela eta, bigarren jardunaldia hasi zen, eta hasierako etaparen guztiz kontrako ingurua hartu zuen. Udaletxea gurutzatuko dugu harresiz inguratutako hiri zaharrerako sarbidea babestu zuten atarietako batetik, eta, ondoren, eskailerak hartuko ditugu, ezkerretara, Santa Cruz santutxoaren ondoan, eta, ondoren, trenbidearen zubiaren azpian sartuko gara. Horrela Portu auzoan sartuko gara. Eskuinerako bi desbideraketa ia jarraian egingo ditugu, azkena 90 gradukoa, eta erreka baten kanalizazioaren ondotik eta bidegorriaren hasierara eramango gaituzte (txirrindularientzat eta oinezkoentzat bakarrik den ordezko bidea), Urnietako sarreraraino. Trenbideekiko paralelo doan bidegorriari esker, ibilbideak GI-131 errepidea saihesten du. Bidegorriak Igarategi industrialdearen ondoan utziko gaitu (1,8 km), eta zuzen jarraituko dugu, bideak eta Urnieta eskuinera utzita. Ondo seinalatutako desbideraketa batek bide gaineko zubitik (2,8 km) sartzeko aukera ematen du; hala ere, trazadura ofiziala luze eta zuzen igarotzen da, Erratzuko industrialdearen paraleloan. Zuzen luze baten ondoren, eskuinera biratuko dugu, eta aparkaleku bat inguratuko dugu eskailera batzuk igo eta lastatzeko (gezi horiak jarraituz, eta ez inguraketa bat egitera behartzen duen mugarria) pista bateraino. Enpresa horrek GI-4721 errepidea gurutzatu eta Leizotzeko industrialderaino (4,9 km) eramango gaituen bidea hartuko duen enpresa batera eramango gaitu. Industrialdearen kanpoko kaletik zuzen luze bat igaro ondoren, Plazaolako trenaren tunelera iritsiko gara (6. km). Tunel hori meatzaritzarako sortu zen, eta bidaiari-tren bihurtu zen, Iruña Lasarterekin eta Donostiarekin lotzen. 1958an linea kendu eta txirrindularientzako eta oinezkoentzako bide bihurtu zen. Bertatik Andoainera iritsiko gara, eskuinera biratuz La Salle etorbidetik Goiko plazaraino, San Martin eliza, Udala eta frontoia (7. km) dituena. Nahi ez badugu, ez gara sartuko, ezkerretara jarraituko dugu Kale Nagusitik. 600 metro beherago utzi, Leitzaran ibaia gurutzatzeko. Ibaia Oriarekin bat egiten du metro batzuk beherago, Santa Kruz ermitaren ondoan. Aurrera jarraitu Zumea eta Aita Larramendi kaleetatik Andoaingo amaierako karteleraino. Bertan dago Izturitzaga etxea eta eskuinetara egin behar dugu GI-3610 errepidea hartzeko, Adunarantz (8,8 km). Oria ibaia gurutzatuko dugu lehen aldiz, hurrengo etapetan izango den Gipuzkoako ibilgu garrantzitsuena, eta A-1eko bide-sare trinkoaren azpitik pasatuko gara. GI-3610 errepidetik jarraitu, eta, aurrerago, Adunarako bidea hartu (badirudi Eusko Jaurlaritzak seinalatutako trazadurak hartu zuela desbideratze hori, eta beste bide bat hartu zuela Villabonaraino. Hala ere, ez dago mugarririk. ). Aurrez aurre, poligono baten kanpoaldetik inguratuz joango gara Oriaren gaineko zubiraino, eta horrek ezkerrera birarazi behar gaitu hura zeharkatzeko (11,1 km). Hala, Villabonan sartuko gara, eta, ibaiaren paraleloan, Zubimusu zubiraino iritsiko gara, Villabona eta Zizurkil banatzen dituen zubiraino (12,3 km). Zubia gurutzatu ondoren, Zizurkilen sartu gabe, ezkerrera biratu eta ibaiaren paraleloan joango gara, trenbidera (erreferentziarik onena) iristeko. Oinezkoen ihes-bide eta aisialdirako bide bakarra, N1 errepidearen trazadurak, Oria ibaiak eta trenak leku gutxi uzten dutelako, trenbideei itsatsitako pista asfaltatua da. Gure urratsetan bide luzea egiten du, trenbide-pasagune hesiduneraino (15. km). Laster, trenbideen azpiko bi pasabideri esker, Anoetan sartuko gara San Juan kaletik izen bereko elizaraino (16. km). Eusko Jaurlaritzaren seinale batek 2,7 markatu du Tolosa. Ezkerreko errepidea hartuko dugu (GI-3411), Hernialderantz doana, baina ehunka metro besterik ez, eta ezkerretik utziko dugu, bide azpitik pasatzeko. GI-3650 errepidea gurutzatuko dugu, eta Benta - Aldea industrialdearen ondoko bazterbidetik jarraituko dugu. Tolosan sartu aurretik, Hernialdeko bidegurutzea zeharkatuko dugu GI-3412 errepidetik. Puntu horretatik Tolosako Santa Maria plazara kilometro eta erdi besterik ez da falta (18,9 km).
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