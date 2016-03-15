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Camí Basc Etapa d'Hernani a Tolosa

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Alberg de pelegrins d'Andoain

Disponible sense connexió
45
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Albergue de andoain

Calli Gabriel Aresti, 15
Andoain (Guipúscoa)

Claus en la Policia Municipal. 943 300 819. (Punt d'Informació Turística)

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Ajuntament d'Andoain

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament d'Andoain

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hospitaleros voluntaris de l'Associació d'Amics del Camí de Guipúscoa

Observacions: Situat al costat del col·legi Lasalle. Antic aulari i centre de tallers i música rehabilitat.

Camí Basc

Camí Basc

Etapes 8
km 203,4
Etapa d'Hernani a Tolosa Etapa 2

Etapa d'Hernani a Tolosa

km 18,9
Temps 04H 45’
Dificultat mitjana
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Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

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