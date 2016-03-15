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Alberg de pelegrins d'Andoain
Calli Gabriel Aresti, 15
Andoain (Guipúscoa)
Propietat de l'alberg: Ajuntament d'Andoain
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament d'Andoain
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hospitaleros voluntaris de l'Associació d'Amics del Camí de Guipúscoa
Observacions: Situat al costat del col·legi Lasalle. Antic aulari i centre de tallers i música rehabilitat.
Camí Basc
Etapa d'Hernani a Tolosa
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Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots