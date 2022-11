Etapa d'Hernani a Tolosa

L’itinerari

Davant la façana de l'Ajuntament d'Hernani parteix la segona jornada, que recorre un entorn radicalment oposat al de l'etapa inicial. Travessem la Casa Consistorial per un dels portals que van protegir l'accés a l'antiga ciutat emmurallada i de seguit prenem les escales, a mà esquerra, que baixen al costat de l'humilladero de la Santa Cruz i rere les que penetrem sota el pont del ferrocarril. Entrem així en el barri de Portu . Dos desviaments a la dreta gairebé seguits, l'últim de 90 graus, ens porten al costat de la canalització d'una regata i fins l'inici del bidegorri (vial alternatiu exclusiu per ciclistes i vianants) que condueix fins l'entrada d'Urnieta. Gràcies el bidegorri, que avança paral·lel a les vies del tren, l'itinerari evita la carretera GI-131. El bidegorri ens deixa al costat del polígon industrial Igarategi (Km 1,8) i continuem rectes deixant a la dreta les vies i Urnieta . Un desviament ben senyalitzat fa l'opció d'accedir a aquesta localitat pel pont sobre les vies (Km 2,8), tanmateix el traçat oficial passa de llarg i continua recte i en paral·lel al polígon industrial de Erratzu .Rere una llarga recta girem a la dreta i voregem un aparcament per pujar unes escales i atallar (seguint les fletxes grogues i no la fita que obliga a fer marrada) fins una pista. Aquesta ens porta al costat d'una empresa, que envoltem per creuar la GI-4721 i prendre un camí que ens transporta fins el polígon Leizotz (Km 4,9). Passada una llarga recta pel carrer exterior del polígon arribem fins el túnel de el tren de Plazaola (Km 6), que va néixer amb vocació minera i es va convertir també amb tren de passatgers enllaçant Pamplona amb Lasarte i Sant Sebastià. En 1958 van desmantellar la línia i s'ha reconvertit en via per ciclistes i vianants. Per ella accedim fins Andoain , girant a la dreta per l'avinguda La Salle fins la Goiko plaça, que alberga l'església de Sant Martín , l'Ajuntament i el frontó (Km 7). Si no volem no arribem a entrar, sinó que seguim a mà esquerra pel carrer Major. La deixem 600 metres més avall per creuar el riu Leitzaran , que es fundi amb l'Oria uns metres més avall, al costat de l'ermita de Santa Cruz . Prosseguim de front pels carrers de Zumea i Aita Larramendi fins el cartell de fi d'Andoain, on es troba la Casa Izturitzaga i on devem girar a la dreta per agafar la GI -3610 en direcció a Aduna (Km 8,8).Creuem per primera vegada el riu Oria , el més destacat llit guipuscoà que serà protagonista de les pròximes etapes, i passem sota el dens embull de vies de la A-1. Continuem per la GI-3610 i, més endavant, passem de llarg el desviament cap a Aduna (sembla ser que el traçat senyalitzat pel Govern Basc agafava aquest desviament i prenia un camí alternatiu fins Villabona. Tanmateix no hi ha fita que ho indiqui.). De front, anirem envoltant per l'exterior d'un polígon fins el pont sobre l'Oria, que ens obliga a girar a l'esquerra per creuar-ho (Km 11,1). Així entrem en Villabona i paral·lels al riu arribem fins el pont Zubimusu , que separa Villabona de Zizurkil (Km 12,3).Rere creuar el pont, sense entrar en Zizurkil, girem a l'esquerra i marxamos en paral·lel al riu per anar acostant-nos a les vies del ferrocarril (la millor referència). L'única via de fuita i oci que tenen els andarines, degut al poc espai que deixa el traçat de la N-1, el riu Oria i el tren, és una pista asfaltada pegada a les vies. És també la que encamina els nostres passos un llarg tros fins un pas a nivell amb barrera (Km 15). En breu, gràcies a dos passos subterranis sota les vies, entrem en Anoeta pel carrer Sant Joan fins l'església del mateix nom (Km 16).Un senyal del Govern Basc marca 2,7 a Tolosa. Prenem la carretera de l'esquerra ( GI -3411 ) que es dirigeix a Hernialde, encara que només uns centenars de metres i la deixem per l'esquerra per passar sota les vies. Creuem la GI -3650 i seguim pel voral al costat del polígon Benta - Llogaret . Abans d'entrar en Tolosa passem de llarg l'encreuament a Hernialde per la GI-3412. Des d'aquest punt a la plaça de Santa María de Tolosa només resta prop de quilòmetre i mitjà (Km 18,9).