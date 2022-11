Etapa d'Irun a Hernani

L’itinerari

Ja sigui la nostra intenció iniciar el Camí del Nord darrere de la trobada amb el litoral cantàbric o emprendre el solitari i encara poc conegut Camí de l'Interior, com és el nostre cas, la tradició exigeix iniciar els passos sobre el fronterer pont de Santiago que salva l'estuari del riu Bidasoa . En la primera rotonda cal girar a l'esquerra i anar cap al passeig del Real Unió que avança a la vora del riu, en un paisatge gairebé marítim poblat de gavines, petites embarcacions - algunes d'elles reduïdes al seu esquelet - i matiners navegants. Deixem aquesta agradable companyia per accedir al barri de Santiago , zona coberta per les aigües fins el segle XIX que ens porta fins l'església de La nostra Senyora de la Jonquera , gòtica, de tres naus i portada barroca que guarda una preuada talla de la Verge. Envoltem l'església i des de la placeta de la Jonquera pugem les escales del carrer Eskoleta, passant al costat d'una figura de bronze que representa a una cantinera de la parenceria de San Marcial. Després torcem a l'esquerra per creuar el passeig de Colón, al costat del palau de Arbelaiz , i ens dirigim cap a l'Ajuntament de Irun . Deixant la seva façana a mà esquerra accedim al carrer Major (karrika Nagusia en basc), i en el primer cap de carrer a la dreta trobem el desviament cap al Camí de la Costa o del Nord (Km 1,7).Nosaltres fem cas omís, ascendim de front pel carrer Major i rere un pas de vianants passem al costat del bonic edifici de la biblioteca municipal i més endavant al costat del poliesportiu, punt en el girem a l'esquerra en lleuger descens. En una mar de senyals, semàfors i edificis és molt fàcil perdre i deurem continuar per l'avinguda d'Elizatxo en direcció al barri de Vendes . Gràcies a una oportuna fletxa groga pintada sobre una fita jacobeo, similar als que abunden en Galícia, girem a l'esquerra per creuar l'avinguda i seguir per l'ascendent carrer Belitz (Km 2,6). Aquesta ens porta a passar sobre l'autopista A-8, moment esperat que posa fi al tediós nucli urbà i que cedeix a un tram més amè de prats i caserius. Rere pujar 150 metres per pista asfaltada ens desviem a la dreta per una altra de formigó, obrir davant nosaltres una escena on l'A-8 separa la manera de vida rural de l'urbà, els caserius dels polígons industrials i les feines del camp del treball en fàbriques. Dues realitats oposades que ja fa temps molts han de compartir per sobreviure. Així arribem a un encreuament on un senyal de fusta del Govern Basc (amb la inscripció Donejakue Bidea / Camí de Santiago) ens marca 6,9 quilòmetres fins Oiartzun. Seguim per l'esquerra i immediatament passem al costat del caseriu Altzubideko Errota (Km 4).Ens allunyem per un camí que segueix el curs de la regata Urdiñegiko i que transita al costat de roures autòctons i americans i castanyers. El traçat ens porta a creuar la regata (Km 5,1) per reprendre el camí i arribar fins un prat que recorrem al costat del filat. Rere una nau continuem breument per pista per sortir a la carretera GI -3452 (Km 6), que ens cedeix el seu insignificant voral durant escassos cinc-cents metres. Deixem la carretera per l'esquerra per agafar una pista que porta a una zona de poblament disseminat pertanyent al barri de Olaberria . Ens saluda amb les característiques bústies de color verd, sempre situats al costat de les vies de més trànsit perquè els carters no hagin de fer més pallisses del compte. A continuació passem al costat d'un desballestament i de seguit pels caserius Iturburu, Telleria i Txirripa. Rere aquest últim escometem un repecho rere el que es pot veure ja Gurutze , barri del municipi d'Oiartzun al que arribem posteriorment (Km 8,6). En Gurutze seguim durant 50 metres al costat de la GI -2131 i l'abandonem per la dreta per baixar per un camí al costat de la regata Pintoko . Al final del descens, en lloc de seguir cap a la regata, torcem a l'esquerra i comencem a pujar fins una pista de ciment que no deixarem (no seguir les marques blanques i grogues de sendera que s'internen a la dreta pel bosc) fins coronar i delectar-nos amb la magnífica vista d'Oiartzun . Passem l'antic hospital de pelegrins , reconvertit en la biblioteca Manuel Lekuona, i la gòtica església de Sant Esteban de Lartaun per arribar a la plaça de l'Ajuntament (Km 10,8).Seguim per la dreta, pel carrer Manuel Lekuona, i sempre recte descendim (la senyalització és molt justa), passant una rotonda per arribar al pont sobre el riu Oiartzun i accedir al barri Iturriotz (Km 11,8). Deixem a mà esquerra la torre de Iturriotz del segle XVI i ens acomiadem del nucli per una pista de ciment. Rere diversos desviaments deixem la pista per internar-nos en l'arbratge i creuar la regata Arbide (Molt atents a la senyalització rere aquest pas. Si hem de superar-la una segona vegada no anem en la direcció correcta). Rere el rierol pugem per una senda que desemboca en una pista, la qual deixem tot seguit per agafar un camí que ens porta al seu torn a una altra pista per la que ascendim fins un serral. Aquí un senyal marca 10,5 quilòmetres a Astigarraga. Baixem envoltant la castanya roureda i passem al costat del caseriu Sorozarreta , que es troba al costat d'una corba en ferradura. Rere creuar un rierol activem de nou els pulmons davant el repecho que s'aveïna. Deixem una borda a un costat i girem a la dreta per accedir a una pista. Després girem a l'esquerra i avancem fins la casa rural Añarre Zarra (Km 15).Reprenem la marxa per la mateixa pista durant 350 metres i, al costat del caseriu Oiarzabal , agafem un camí que s'interna entre pins i eucaliptus i que devem seguir recte fiant-nos de les gairebé nul·les i desgastades fletxes grogues que trobarem. Arribarem fins una torre d'alta tensió i de seguit a Borda Berri i a l'àrea recreativa Listorreta , porta del parc natural de Penyes de Aia (Km 16,7). Des del bar, per veure la següent fita, no cal seguir recte cap al berenador sinó avançar fins l'aparcament de la dreta i prendre la pista asfaltada. Només durant cent metres per desviar-nos a la dreta per un camí que descendeix (amb aigua molt relliscós) fins una zona plana on creuem un rierol per, com no, tornar a pujar per un camí que curvea i aconsegueix Fransilla Berri (Km 18,3). Sortim a una carretera, que seguim per la dreta i deixem immediatament per l'esquerra, per continuar a mà esquerra (a vegades costa molt veure les fites de fusta) per la pista que ascendeix. Ens esperen diversos creus i un trajecte que no aporta ja respir però que en la seva part final, si el dia ho permet, ens ofereix una vista del Cantàbric i la pròxima Sant Sebastià. El traçat deixa a un costat l'ermita de Santiagomendi , però només hem de cedir cent metres per arribar fins ella, gaudir de la panoràmica i respirar alleujats a 296 metres d'altitud, la cota més alta de l'etapa (Km 20,6).Ben descansats, deixem Santiagomendi per la pista asfaltada, aquí ara hi ha dues opcions, seguir per asfalt fins Astigarraga, aquesta opció és recomanable per ciclistes o dies de pluja intensa, o bé ens desviem a l'esquerra per agafar una senda per la que iniciarem el descens que aviat es converteix en un viarany envoltat d'arços i amb gran quantitat de pedres que baixa en picat fins una pista asfaltada. La prenem per l'esquerra per girar a la dreta en el primer encreuament i arribar fins la sidrería Artola . D'aquí fins Astigarraga , en breu sota els nostres peus, és un còmode passeig. Les dues opcions són semblants en distància i estan senyalitzades. Ja en el nucli urbà un senyal encara permet desviar cap al Camí de la Costa, però nosaltres tirem en direcció a Ergobia i Hernani (Km 23,6).Passat el barri de Ergobia torcem a la dreta per creuar el pont sobre el riu Urumea . Seguidament, abans del pas a nivell, fem la corba cap a l'esquerra i avancem flanquejats per les vies del tren i naus industrials. Més endavant, un gir a la dreta ens porta fins un pas subterrani sota les vies (ull amb el cap, només mesura 1,30 d'altura) que permet salvar-ne sense perill. Continuem per l'esquerra al costat de la carretera passant pel barri de la Florida , avantsala d'Hernán , localitat fi d'etapa a la que entrem per la plaça Zinkoene per agafar el carrer Major (Kale Nagusia) i arribar fins la plaça Gudarien, on es troba l'Ajuntament i l'església de Sant Joan Baptista (Km 26,6).