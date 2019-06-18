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Etapa de Hernani a Tolosa
Información sobre a etapa 2: Etapa de Hernani a Tolosa
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Puntos de interese da etapa 2: Etapa de Hernani a Tolosa
O itinerario
Ante a fachada do Concello de Hernani parte a segunda xornada, que percorre unha contorna radicalmente oposta ao da etapa inicial. Atravesamos a Casa Consistorial por un dos portais que protexeron o acceso á antiga cidade amurallada e de seguido tomamos as escaleiras, a man esquerda, que baixan xunto ao humilladero da Santa Cruz e tras as que penetramos baixo a ponte do ferrocarril. Entramos así no barrio de Portu. Dous desvíos á dereita case seguidos, o último de 90 graos, lévannos xunto á canalización dunha regata e até o inicio do bidegorri (viario alternativo exclusivo paira ciclistas e peóns) que conduce até a entrada de Urnieta. Grazas o bidegorri, que avanza paralelo ás vías do tren, o itinerario evita a estrada GI-131. O bidegorri déixanos xunto ao polígono industrial Igarategi (Km 1,8) e continuamos rectos deixando á dereita as vías e Urnieta. Un desvío ben sinalizado dá a opción de acceder a esta localidade pola ponte sobre as vías (Km 2,8), con todo o trazado oficial pasa de longo e continúa recto e en paralelo ao polígono industrial de Erratzu.Tras unha longa recta viramos á dereita e bordeamos un aparcadoiro paira subir unhas escaleiras e atallar (seguindo as frechas amarelas e non a mouteira que obriga a dar un rodeo) até unha pista. Esta lévanos xunto a una empresa, que rodeamos paira cruzar a GI-4721 e tomar un camiño que nos transporta até o polígono Leizotz (Km 4,9). Pasada una longa recta pola rúa exterior do polígono chegamos até o túnel do tren de Plazaola (Km 6), que naceu con vocación mineira e converteuse tamén en tren de pasaxeiros enlazando Pamplona con Lasarte e San Sebastián. En 1958 desmantelaron a liña e reconverteuse en vía paira ciclistas e peóns. Por ela accedemos até Andoain, virando á dereita pola avenida La Salle até a Goiko praza, que alberga a igrexa de San Martín, o Concello e o frontón (Km 7). Se non queremos non chegamos a entrar, senón que seguimos a man esquerda pola rúa Maior. Deixámola 600 metros máis abaixo paira cruzar o río Leitzaran, que se funde co Oria uns metros máis abaixo, xunto á ermida de Santa Cruz. Proseguimos de fronte polas rúas de Zumea e Aita Larramendi até o cartel de fin de Andoain, onde se atopa a Casa Izturitzaga e onde debemos virar á dereita paira coller a GI-3610 en dirección a Aduna (Km 8,8).Cruzamos por primeira vez o río Oria, o máis destacada canle guipuscoana que vai ser protagonista das próximas etapas, e pasamos baixo a densa maraña de vías da A-1. Continuamos pola GI-3610 e, máis adiante, pasamos de longo o desvío cara a Aduna (parece ser que o trazado sinalizado polo Goberno Vasco collía este desvío e tomaba un camiño alternativo até Villabona. Con todo non hai mouteira que o indique.). De fronte, iremos rodeando polo exterior dun polígono até a ponte sobre o Oria, que nos obriga a virar á esquerda paira cruzalo (Km 11,1). Así entramos en Villabona e paralelos ao río chegamos até a ponte Zubimusu, que separa Villabona de Zizurkil (Km 12,3).Tras cruzar a ponte, sen entrar en Zizurkil, viramos á esquerda e sinais en paralelo ao río paira ir achegándonos ás vías do ferrocarril (a mellor referencia). A única vía de escape e lecer que teñen os andarines, debido ao pouco espazo que deixa o trazado da N-1, o río Oria e o tren, é una pista asfaltada pegada ás vías. É tamén a que encamiña os nosos pasos un longo treito até un paso a nivel con barreira (Km 15). En breve, grazas a dous pasos subterráneos baixo as vías, entramos en Anoeta pola rúa San Juan até a igrexa do mesmo nome (Km 16).Una sinal do Goberno Vasco marca 2,7 a Tolosa. Tomamos a estrada da esquerda (GI-3411) que se dirixe a Hernialde, aínda que só uns centos de metros e deixámola pola esquerda paira pasar baixo as vías. Cruzamos a GI-3650 e seguimos pola beiravía xunta ao polígono Benta - Aldea. Antes de entrar en Tolosa pasamos de longo o cruzamento a Hernialde pola GI-3412. Desde este punto á praza de Santa María de Tolosa só resta preto de quilómetro e medio (Km 18,9).
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