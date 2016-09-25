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Camiño do Norte Etapa de Cadavedo a Luarca

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Albergue de peregrinos de Almuña

Dispoñible sen conexión
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01 albergue de almuna

Xunto á AS-220. A 500 metros do cruzamento cara a Meras e Paredes
Almuña (Concello de Valdés)

Jorge: 650 21 83 26

Propiedade do albergue: Municipal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Valdés

Persoa encargada de atender o albergue: Jorge, hospitalero voluntario

Observacións: Antigas escolas de Almuña. Pódese baixar a Luarca no autobús urbano.

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Cadavedo a Luarca Etapa 24

Etapa de Cadavedo a Luarca

km 16,3
Tempo 03H 45’
Dificultade media
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