Camino del Norte Etapa de Cadavedo a Luarca
Junto a la AS-220. A 500 metros del cruce hacia Meras y Paredes
Albergue de peregrinos de Almuña
Disponible sin conexión
15743
Junto a la AS-220. A 500 metros del cruce hacia Meras y Paredes
Almuña (Concejo de Valdés)
Propiedad del albergue: Municipal
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Concejo de Valdés
Persona encargada de atender el albergue: Jorge, hospitalero voluntario
Observaciones: Antiguas escuelas de Almuña. Se puede bajar a Luarca en el autobús urbano.
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 24
Etapa de Cadavedo a Luarca
km 16,3
Tiempo 03H 45’
Dificultad Media
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