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Camino del Norte Etapa de Cadavedo a Luarca

Albergue de peregrinos de Almuña

Disponible sin conexión
157
43
01 albergue de almuna

Junto a la AS-220. A 500 metros del cruce hacia Meras y Paredes
Almuña (Concejo de Valdés)

Jorge: 650 21 83 26

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Concejo de Valdés

Persona encargada de atender el albergue: Jorge, hospitalero voluntario

Observaciones: Antiguas escuelas de Almuña. Se puede bajar a Luarca en el autobús urbano.

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Cadavedo a Luarca Etapa 24

Etapa de Cadavedo a Luarca

km 16,3
Tiempo 03H 45’
Dificultad Media
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