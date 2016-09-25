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Camí del Nord Etapa de Cadavedo a Luarca

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Alberg de pelegrins d'Almuña

Disponible sense connexió
135
0
01 albergue de almuna

Al costat de l'AS-220. A 500 metres de l'encreuament cap a Meras i Parets
Almuña (Concejo de Valdés)

Jorge: 650 21 83 26

Propietat de l'alberg: Municipal

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Concejo de Valdés

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Jorge, hospitalero voluntari

Observacions: Antigues escoles d'Almuña. Es pot baixar a Luarca en l'autobús urbà.

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Cadavedo a Luarca Etapa 24

Etapa de Cadavedo a Luarca

km 16,3
Temps 03H 45’
Dificultat mitjana
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Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

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