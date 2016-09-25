Camí del Nord Etapa de Cadavedo a Luarca
Al costat de l'AS-220. A 500 metres de l'encreuament cap a Meras i Parets
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Alberg de pelegrins d'Almuña
Disponible sense connexió
1350
Al costat de l'AS-220. A 500 metres de l'encreuament cap a Meras i Parets
Almuña (Concejo de Valdés)
Propietat de l'alberg: Municipal
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Concejo de Valdés
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Jorge, hospitalero voluntari
Observacions: Antigues escoles d'Almuña. Es pot baixar a Luarca en l'autobús urbà.
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 24
Etapa de Cadavedo a Luarca
km 16,3
Temps 03H 45’
Dificultat mitjana
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