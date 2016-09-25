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Iparraldeko Bidea Cadavedotik Luarcarako etapa

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Erromesen aterpetxea Almuñarako

Konexiorik gabe erabilgarri
135
0
01 albergue de almuna

AS-220 errepidearen ondoan. Mas eta Paredes bidegurutzetik 500 metrora
Almuña (Valdésen Kontzejua)

Jorge: 650 21 83 26

Aterpetxearen jabegoa: Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Valdésen Kontzejua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jorge, borondatezko ospitalea

Oharrak: Almuñako eskola zaharrak. Hiriko autobusean Luarcara jaitsi daiteke.

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Cadavedotik Luarcarako etapa Etapa 24

Cadavedotik Luarcarako etapa

km 16,3
Denbora 03H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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