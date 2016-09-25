Iparraldeko Bidea Cadavedotik Luarcarako etapa
AS-220 errepidearen ondoan. Mas eta Paredes bidegurutzetik 500 metrora
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Erromesen aterpetxea Almuñarako
Konexiorik gabe erabilgarri
1350
AS-220 errepidearen ondoan. Mas eta Paredes bidegurutzetik 500 metrora
Almuña (Valdésen Kontzejua)
Aterpetxearen jabegoa: Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Valdésen Kontzejua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jorge, borondatezko ospitalea
Oharrak: Almuñako eskola zaharrak. Hiriko autobusean Luarcara jaitsi daiteke.
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 24
Cadavedotik Luarcarako etapa
km 16,3
Denbora 03H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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