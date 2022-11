Albergue de Peregrinos da Virxe do Camiño

Avenida Pai Eustoquio, 16

A Virxe do Camiño (León) 987 30 28 00, 615 217 335 www.aytovalverdedelavirgen.es

Propiedade do albergue: Municipal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Valverde de la Virgen

Persoa encargada de atender o albergue: María, Ana, Pili e Rocío

Observacións: O Albergue está moi preto da Basílica da Virxe do Camiño, declarada Ben de Interese Cultural desde o ano 2018. A Basílica da Virxe do Camiño é o primeiro Ben de Interese Cultural construído no Século XX que está en pleno Camiño de Santiago.Situado nunha zona tranquila con multitude de servizos nas proximidades: bares, bancos, médico, farmacia, piscina, biblioteca, correos...A decoración escultórica correu a cargo de Josep Maria Subirachs, que realizou a monumental fachada coas figuras dos Apóstolos, así como catro portas, un altar na chaira exterior e diversos elementos do interior, como o sagrario, crucifixos, candelabros, ambones, lámpadas e a pila bautismal. As vidreiras do exterior foron efectuadas por Albert Ràfols Casamada, mentres que as do interior (Camarín da Virxe e Sala de Exvotos) correron a cargo do Dominico Domingo Iturgáiz.