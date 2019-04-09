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Camino Francés Etapa de León a San Martín del Camino

Alberque municipal Don Antonino y Doña Cinia

Disponible sin conexión
126
42
Albergue la virgen del camino

Avenida Padre Eustoquio, 16
La Virgen del Camino (León)

615217335

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Valverde de la Virgen

Persona encargada de atender el albergue:

Observaciones: El Albergue está muy cerca de la Basílica de La Virgen del Camino, declarada Bien de Interés Cultural desde el año 2018. La Basílica de La Virgen del Camino es el primer Bien de Interés Cultural construido en el Siglo XX que está en pleno Camino de Santiago. Situado en una zona tranquila con multitud de servicios en las cercanías: bares, bancos, médico, farmacia, piscina, biblioteca, correos... La decoración escultórica corrió a cargo de Josep Maria Subirachs, que realizó la monumental fachada con las figuras de los Apóstoles, así como cuatro puertas, un altar en la explanada exterior y diversos elementos del interior, como el sagrario, crucifijos, candelabros, ambones, lámparas y la pila bautismal. Las vidrieras del exterior fueron efectuadas por Albert Ràfols Casamada, mientras que las del interior (Camarín de la Virgen y Sala de Exvotos) corrieron a cargo del Dominico Domingo Iturgáiz.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de León a San Martín del Camino Etapa 19

Etapa de León a San Martín del Camino

km 25,9
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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