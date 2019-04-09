Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Valverde de la Virgen

Persona encargada de atender el albergue:

Observaciones: El Albergue está muy cerca de la Basílica de La Virgen del Camino, declarada Bien de Interés Cultural desde el año 2018. La Basílica de La Virgen del Camino es el primer Bien de Interés Cultural construido en el Siglo XX que está en pleno Camino de Santiago. Situado en una zona tranquila con multitud de servicios en las cercanías: bares, bancos, médico, farmacia, piscina, biblioteca, correos... La decoración escultórica corrió a cargo de Josep Maria Subirachs, que realizó la monumental fachada con las figuras de los Apóstoles, así como cuatro puertas, un altar en la explanada exterior y diversos elementos del interior, como el sagrario, crucifijos, candelabros, ambones, lámparas y la pila bautismal. Las vidrieras del exterior fueron efectuadas por Albert Ràfols Casamada, mientras que las del interior (Camarín de la Virgen y Sala de Exvotos) corrieron a cargo del Dominico Domingo Iturgáiz.