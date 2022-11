Alberg de Pelegrins de la Verge del Camí

Avinguda Pare Eustoquio, 16

La Verge del Camí (León) 987 30 28 00, 615 217 335 www.aytovalverdedelavirgen.es

Propietat de l'alberg: Municipal

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Valverde de la Mare de Déu,

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Ana, Pili i Rocío

Observacions: L'Alberg està molt prop de la Basílica de la Verge del Camí, declarada Bé d'Interès Cultural des de l'any 2018. La Basílica de la Verge del Camí és el primer Bé d'Interès Cultural construït al Segle XX que està en ple Camí de Santiago.Situat en una zona tranquil·la amb multitud de serveis en les rodalies: bars, bancs, metge, farmàcia, piscina, biblioteca, correus...La decoració escultòrica va ser a càrrec de Josep Maria Subirachs, que va realitzar la monumental façana amb les figures dels Apòstols, així com quatre portes, un altar a l'esplanada exterior i diversos elements de l'interior, com el sagrario, crucifixos, candelabros, ambones, llums i la pila bautismal. Les vidrieres de l'exterior van ser efectuades per Albert Ràfols Casamada, mentre que les de l'interior (Camarín de la Verge i Sala d'Exvotos) van ser a càrrec del Dominico Domingo Iturgáiz.