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Camiño Francés Etapa de Pamplona/Iruña a Ponte a Raíña/Gares

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Albergue de peregrinos da Orde de Malta

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Albergue peregrinos orden de malta

Encomenda Sanjuanista
Cizur Menor (Navarra)

616 65 13 30

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Orde de San Juan de Malta

Persoa encargada de atender o albergue: Hospitaleros voluntarios que se turnan cada semana

Observacións: O albergue atópase á entrada de Cizur Menor, antes da primeira rotonda a man esquerda. Está situado xusto enfronte da igrexa románica de San Miguel.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Pamplona/Iruña a Ponte a Raíña/Gares Etapa 4

Etapa de Pamplona/Iruña a Ponte a Raíña/Gares

km 24,0
Tempo 05H 45’
Dificultade media
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