Camiño Francés Etapa de Pamplona/Iruña a Ponte a Raíña/Gares
Encomenda Sanjuanista
Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue de peregrinos da Orde de Malta
Dispoñible sen conexión
1100
Encomenda Sanjuanista
Cizur Menor (Navarra)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Orde de San Juan de Malta
Persoa encargada de atender o albergue: Hospitaleros voluntarios que se turnan cada semana
Observacións: O albergue atópase á entrada de Cizur Menor, antes da primeira rotonda a man esquerda. Está situado xusto enfronte da igrexa románica de San Miguel.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 4
Etapa de Pamplona/Iruña a Ponte a Raíña/Gares
km 24,0
Tempo 05H 45’
Dificultade media
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo