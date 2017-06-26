Camino Francés Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares
Encomienda Sanjuanista
Albergue de peregrinos de la Orden de Malta
Disponible sin conexión
13082
Encomienda Sanjuanista
Cizur Menor (Navarra)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Orden de San Juan de Malta
Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros voluntarios que se turnan cada semana
Observaciones: El albergue se encuentra a la entrada de Cizur Menor, antes de la primera rotonda a mano izquierda. Está situado justo enfrente de la iglesia románica de San Miguel.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 4
Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares
km 24,0
Tiempo 05H 45’
Dificultad Media
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