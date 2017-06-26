Albergue de peregrinos de la Orden de Malta

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Orden de San Juan de Malta

Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros voluntarios que se turnan cada semana

Observaciones: El albergue se encuentra a la entrada de Cizur Menor, antes de la primera rotonda a mano izquierda. Está situado justo enfrente de la iglesia románica de San Miguel.