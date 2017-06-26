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Camino Francés Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares

Albergue de peregrinos de la Orden de Malta

Disponible sin conexión
130
82
Albergue peregrinos orden de malta

Encomienda Sanjuanista
Cizur Menor (Navarra)

616 65 13 30

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Orden de San Juan de Malta

Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros voluntarios que se turnan cada semana

Observaciones: El albergue se encuentra a la entrada de Cizur Menor, antes de la primera rotonda a mano izquierda. Está situado justo enfrente de la iglesia románica de San Miguel.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares Etapa 4

Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares

km 24,0
Tiempo 05H 45’
Dificultad Media
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