Bide Frantsesa Iruñetik Garesera
Sanjuanisten mandatua
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Maltako Ordenako erromesen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1100
Sanjuanisten mandatua
Zizur Txikia (Nafarroa)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Maltako San Joan Ordena
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Astero txandakatzen diren borondatezko ospitalekoak
Oharrak: Zizur Txikiko sarreran dago aterpetxea, ezkerreko lehen biribilgunea baino lehen. San Migel eliza erromanikoaren parean dago.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak