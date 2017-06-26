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Bide Frantsesa Iruñetik Garesera

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Maltako Ordenako erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue peregrinos orden de malta

Sanjuanisten mandatua
Zizur Txikia (Nafarroa)

616 65 13 30

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Maltako San Joan Ordena

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Astero txandakatzen diren borondatezko ospitalekoak

Oharrak: Zizur Txikiko sarreran dago aterpetxea, ezkerreko lehen biribilgunea baino lehen. San Migel eliza erromanikoaren parean dago.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Iruñetik Garesera Etapa 4

Iruñetik Garesera

km 24,0
Denbora 05H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Maltako Ordenako erromesen aterpetxea

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