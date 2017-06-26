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Camí Francès Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares

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Alberg de pelegrins de l'Orde de Malta

Disponible sense connexió
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Albergue peregrinos orden de malta

Encàrrec Sanjuanista
Cizur Menor (Navarra)

616 65 13 30

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ordre de Sant Joan de Malta

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hospitaleros voluntaris que s'alternen cada setmana

Observacions: L'alberg es troba a l'entrada de Cizur Menor, abans de la primera rotonda a mà esquerra. Està situat just enfront de l'església romànica de San Miguel.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares Etapa 4

Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares

km 24,0
Temps 05H 45’
Dificultat mitjana
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