Camiño Catalán por San Juan de la Peña Etapa de Montserrat a Igualada
Praza de Santa María. Mosteiro de Montserrat
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Albergue de peregrinos da nosa Señora
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Praza de Santa María. Mosteiro de Montserrat
Montserrat (Barcelona)
Propiedade do albergue: Mosteiro de Montserrat
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Mosteiro de Montserrat
Persoa encargada de atender o albergue: Centro de Coordinación Pastoral
Observacións: O Centro de Coordinación Pastoral abre todo o ano, mesmo domingos e festivos, de 9:30 a 13:00 e de 16:00 a 18:00 horas. Facilitan a credencial para iniciar a peregrinación.
Camiño Catalán por San Juan de la Peña
Etapas 14
km 325,0
Etapa 1
Etapa de Montserrat a Igualada
km 27,2
Tempo 06H 30’
Dificultade media
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