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Camiño Catalán por San Juan de la Peña Etapa de Montserrat a Igualada

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Albergue de peregrinos da nosa Señora

Dispoñible sen conexión
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Albergue de nuestra senora

Praza de Santa María. Mosteiro de Montserrat
Montserrat (Barcelona)

938 77 77 66 (preguntar polo Centro de Coordinación Pastoral)

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Mosteiro de Montserrat

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Mosteiro de Montserrat

Persoa encargada de atender o albergue: Centro de Coordinación Pastoral

Observacións: O Centro de Coordinación Pastoral abre todo o ano, mesmo domingos e festivos, de 9:30 a 13:00 e de 16:00 a 18:00 horas. Facilitan a credencial para iniciar a peregrinación.

Camiño Catalán por San Juan de la Peña

Camiño Catalán por San Juan de la Peña

Etapas 14
km 325,0
Etapa de Montserrat a Igualada Etapa 1

Etapa de Montserrat a Igualada

km 27,2
Tempo 06H 30’
Dificultade media
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