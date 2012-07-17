Camino Catalán por San Juan de la Peña Etapa de Montserrat a Igualada
Plaza de Santa María. Monasterio de Montserrat
Albergue de peregrinos de Nuestra Señora
Disponible sin conexión
378
Plaza de Santa María. Monasterio de Montserrat
Montserrat (Barcelona)
Propiedad del albergue: Monasterio de Montserrat
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Monasterio de Montserrat
Persona encargada de atender el albergue: Centro de Coordinación Pastoral
Observaciones: El Centro de Coordinación Pastoral abre todo el año, incluso domingos y festivos, de 9:30 a 13:00 y de 16:00 a 18:00 horas. Facilitan la credencial para iniciar la peregrinación.
Camino Catalán por San Juan de la Peña
Etapas 14
km 325,0
Etapa 1
Etapa de Montserrat a Igualada
km 27,2
Tiempo 06H 30’
Dificultad Media
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