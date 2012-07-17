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Camino Catalán por San Juan de la Peña Etapa de Montserrat a Igualada

Albergue de peregrinos de Nuestra Señora

Disponible sin conexión
37
8
Albergue de nuestra senora

Plaza de Santa María. Monasterio de Montserrat
Montserrat (Barcelona)

938 77 77 66 (preguntar por el Centro de Coordinación Pastoral)

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Monasterio de Montserrat

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Monasterio de Montserrat

Persona encargada de atender el albergue: Centro de Coordinación Pastoral

Observaciones: El Centro de Coordinación Pastoral abre todo el año, incluso domingos y festivos, de 9:30 a 13:00 y de 16:00 a 18:00 horas. Facilitan la credencial para iniciar la peregrinación.

Camino Catalán por San Juan de la Peña

Camino Catalán por San Juan de la Peña

Etapas 14
km 325,0
Etapa de Montserrat a Igualada Etapa 1

Etapa de Montserrat a Igualada

km 27,2
Tiempo 06H 30’
Dificultad Media
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