Albergue de peregrinos de Nuestra Señora

Propiedad del albergue: Monasterio de Montserrat

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Monasterio de Montserrat

Persona encargada de atender el albergue: Centro de Coordinación Pastoral

Observaciones: El Centro de Coordinación Pastoral abre todo el año, incluso domingos y festivos, de 9:30 a 13:00 y de 16:00 a 18:00 horas. Facilitan la credencial para iniciar la peregrinación.