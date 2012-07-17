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Camí Català per Sant Joan de la Penya Etapa de Montserrat a Igualada

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Alberg de pelegrins de La nostra Senyora

Disponible sense connexió
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Albergue de nuestra senora

Plaça de Santa María. Monestir de Montserrat
Montserrat (Barcelona)

938 77 77 66 (preguntar pel Centre de Coordinació Pastoral)

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Monestir de Montserrat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Monestir de Montserrat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Centro de Coordinació Pastoral

Observacions: El Centre de Coordinació Pastoral obre tot l'any, fins i tot diumenges i festius, de 9:30 a 13:00 i de 16:00 a 18:00 hores. Faciliten la credencial per iniciar la peregrinació.

Camí Català per Sant Joan de la Penya

Camí Català per Sant Joan de la Penya

Etapes 14
km 325,0
Etapa de Montserrat a Igualada Etapa 1

Etapa de Montserrat a Igualada

km 27,2
Temps 06H 30’
Dificultat mitjana
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