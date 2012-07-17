Camí Català per Sant Joan de la Penya Etapa de Montserrat a Igualada
Plaça de Santa María. Monestir de Montserrat
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Alberg de pelegrins de La nostra Senyora
Disponible sense connexió
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Plaça de Santa María. Monestir de Montserrat
Montserrat (Barcelona)
Propietat de l'alberg: Monestir de Montserrat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Monestir de Montserrat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Centro de Coordinació Pastoral
Observacions: El Centre de Coordinació Pastoral obre tot l'any, fins i tot diumenges i festius, de 9:30 a 13:00 i de 16:00 a 18:00 hores. Faciliten la credencial per iniciar la peregrinació.
Camí Català per Sant Joan de la Penya
Etapes 14
km 325,0
Etapa 1
Etapa de Montserrat a Igualada
km 27,2
Temps 06H 30’
Dificultat mitjana
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