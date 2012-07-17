Kataluniako bidea, San Juan de la PeÃ±atik Montserrat-Igualada etapa
Santa Maria plaza. Montserrateko Monasterioa
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Andre Mariaren erromesen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
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Santa Maria plaza. Montserrateko Monasterioa
Montserrat (Bartzelona)
Aterpetxearen jabegoa: Montserrateko Monasterioa
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Montserrateko Monasterioa
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Pastoral Koordinaziorako Zentroa
Oharrak: Pastoraltza Koordinaziorako Zentroak urte osoan zehar, igande eta jaiegunetan, 9:30etik 13:00etara eta 16:00etatik 18:00etara zabalik egongo da. Kredentziala ematen dute erromesaldia hasteko.
Camino Catalán, San Juan de la Peñatik
Etapak 14
km 324,8
Etapa 1
Montserrat-Igualada etapa
km 27,2
Denbora 06H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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