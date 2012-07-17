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Kataluniako bidea, San Juan de la PeÃ±atik Montserrat-Igualada etapa

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Andre Mariaren erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue de nuestra senora

Santa Maria plaza. Montserrateko Monasterioa
Montserrat (Bartzelona)

938777766 (Pastoral Koordinaziorako Zentroaz galdetu)

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Montserrateko Monasterioa

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Montserrateko Monasterioa

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Pastoral Koordinaziorako Zentroa

Oharrak: Pastoraltza Koordinaziorako Zentroak urte osoan zehar, igande eta jaiegunetan, 9:30etik 13:00etara eta 16:00etatik 18:00etara zabalik egongo da. Kredentziala ematen dute erromesaldia hasteko.

Camino Catalán, San Juan de la Peñatik

Camino Catalán, San Juan de la Peñatik

Etapak 14
km 324,8
Montserrat-Igualada etapa Etapa 1

Montserrat-Igualada etapa

km 27,2
Denbora 06H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Andre Mariaren erromesen aterpetxea

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