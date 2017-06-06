Camiño do Norte Etapa de Luarca á Caridade
Avenida de Asturias (camiño ao matadoiro)
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Albergue de peregrinos da Caridá
Dispoñible sen conexión
1070
Avenida de Asturias (camiño ao matadoiro)
A Caridá (Asturias)
Propiedade do albergue: Municipal
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xestión privada
Persoa encargada de atender o albergue: Rodrigo Trabadelo
Observacións: Na época de maior afluencia manterase aberto o albergue de Arboces, con 34 prazas. Sinalizarase dalgunha maneira cando o da Caridá estea completo e haxa que utilizar o de Arboces.
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 25
Etapa de Luarca á Caridade
km 29,3
Tempo 07H 30’
Dificultade media
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