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Camiño do Norte Etapa de Luarca á Caridade

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Albergue de peregrinos da Caridá

Dispoñible sen conexión
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Albergue a carida

Avenida de Asturias (camiño ao matadoiro)
A Caridá (Asturias)

685 154 405

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Municipal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xestión privada

Persoa encargada de atender o albergue: Rodrigo Trabadelo

Observacións: Na época de maior afluencia manterase aberto o albergue de Arboces, con 34 prazas. Sinalizarase dalgunha maneira cando o da Caridá estea completo e haxa que utilizar o de Arboces.

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Luarca á Caridade Etapa 25

Etapa de Luarca á Caridade

km 29,3
Tempo 07H 30’
Dificultade media
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