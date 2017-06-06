Camí del Nord Etapa de Luarca a la Caritat
Avinguda d'Astúries (camí a l'escorxador)
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Alberg de pelegrins de Caridá
Disponible sense connexió
1070
Avinguda d'Astúries (camí a l'escorxador)
A Caridá (Astúries)
Propietat de l'alberg: Municipal
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Gestió privada
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Rodrigo Trabadelo
Observacions: En l'època de major afluència es mantindrà obert l'alberg d'Arboces, amb 34 places. Se senyalitzarà d'alguna manera quan el de Caridá estigui complet i calgui utilitzar el d'Arboces.
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 25
Etapa de Luarca a la Caritat
km 29,3
Temps 07H 30’
Dificultat mitjana
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