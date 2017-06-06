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Camí del Nord Etapa de Luarca a la Caritat

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Alberg de pelegrins de Caridá

Disponible sense connexió
107
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Albergue a carida

Avinguda d'Astúries (camí a l'escorxador)
A Caridá (Astúries)

685 154 405

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Municipal

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Gestió privada

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Rodrigo Trabadelo

Observacions: En l'època de major afluència es mantindrà obert l'alberg d'Arboces, amb 34 places. Se senyalitzarà d'alguna manera quan el de Caridá estigui complet i calgui utilitzar el d'Arboces.

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Luarca a la Caritat Etapa 25

Etapa de Luarca a la Caritat

km 29,3
Temps 07H 30’
Dificultat mitjana
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