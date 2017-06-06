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Iparraldeko Bidea Luarcatik Karitaterako etapa

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A Caridáko erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
107
0
Albergue a carida

Asturias etorbidea (hiltegirako bidea)
A Caridá (Asturias)

685 154 405

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Kudeaketa pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Rodrigo Trabadelo

Oharrak: Jende gehien biltzen den garaian Arbocesko aterpetxea zabalik egonen da, 34 plazarekin. A Caridárena osorik dagoenean eta Arbocesekoa erabili behar denean, nolabait seinalatuko da.

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Luarcatik Karitaterako etapa Etapa 25

Luarcatik Karitaterako etapa

km 29,3
Denbora 07H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek A Caridáko erromesen aterpetxea

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