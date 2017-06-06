Iparraldeko Bidea Luarcatik Karitaterako etapa
Asturias etorbidea (hiltegirako bidea)
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A Caridáko erromesen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1070
Asturias etorbidea (hiltegirako bidea)
A Caridá (Asturias)
Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Kudeaketa pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Rodrigo Trabadelo
Oharrak: Jende gehien biltzen den garaian Arbocesko aterpetxea zabalik egonen da, 34 plazarekin. A Caridárena osorik dagoenean eta Arbocesekoa erabili behar denean, nolabait seinalatuko da.
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 25
Luarcatik Karitaterako etapa
km 29,3
Denbora 07H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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