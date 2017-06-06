Albergue de peregrinos de A Caridá

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Gestión privada

Persona encargada de atender el albergue: Rodrigo Trabadelo

Observaciones: En la época de mayor afluencia se mantendrá abierto el albergue de Arboces, con 34 plazas. Se señalizará de alguna manera cuando el de A Caridá esté completo y haya que utilizar el de Arboces.