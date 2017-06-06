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Camino del Norte Etapa de Luarca a La Caridad

Albergue de peregrinos de A Caridá

Disponible sin conexión
114
53
Albergue a carida

Avenida de Asturias (camino al matadero)
A Caridá (Asturias)

685 154 405

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Gestión privada

Persona encargada de atender el albergue: Rodrigo Trabadelo

Observaciones: En la época de mayor afluencia se mantendrá abierto el albergue de Arboces, con 34 plazas. Se señalizará de alguna manera cuando el de A Caridá esté completo y haya que utilizar el de Arboces.

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Luarca a La Caridad Etapa 25

Etapa de Luarca a La Caridad

km 29,3
Tiempo 07H 30’
Dificultad Media
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