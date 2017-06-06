Camino del Norte Etapa de Luarca a La Caridad
Avenida de Asturias (camino al matadero)
Albergue de peregrinos de A Caridá
Disponible sin conexión
11453
Avenida de Asturias (camino al matadero)
A Caridá (Asturias)
Propiedad del albergue: Municipal
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Gestión privada
Persona encargada de atender el albergue: Rodrigo Trabadelo
Observaciones: En la época de mayor afluencia se mantendrá abierto el albergue de Arboces, con 34 plazas. Se señalizará de alguna manera cuando el de A Caridá esté completo y haya que utilizar el de Arboces.
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 25
Etapa de Luarca a La Caridad
km 29,3
Tiempo 07H 30’
Dificultad Media
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