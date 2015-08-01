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Camiño Francés Etapa de Terradillos dos Templarios a El Burgo Ranero

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Albergue de Peregrinos Cluny

Dispoñible sen conexión
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Albergue de peregrinos cluny

CL. DO ARCO, 87
Sahagún (León)

987 78 10 15, 987 78 12 55

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Municipal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello

Persoa encargada de atender o albergue: Persoal contratado polo Concello

Observacións: O albergue Municipal de uso exclusivo de peregrinos, atópase na antiga igrexa da Trindade (século XIII-XVI), e alberga ademais o Auditorio Municipal e a Oficina de Turismo.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Terradillos dos Templarios a El Burgo Ranero Etapa 17

Etapa de Terradillos dos Templarios a El Burgo Ranero

km 30,6
Tempo 07H 00’
Dificultade media
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