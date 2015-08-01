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Albergue de Peregrinos Cluny
CL. DO ARCO, 87
Sahagún (León)
Propiedade do albergue: Municipal
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello
Persoa encargada de atender o albergue: Persoal contratado polo Concello
Observacións: O albergue Municipal de uso exclusivo de peregrinos, atópase na antiga igrexa da Trindade (século XIII-XVI), e alberga ademais o Auditorio Municipal e a Oficina de Turismo.
Camiño Francés
Etapa de Terradillos dos Templarios a El Burgo Ranero
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