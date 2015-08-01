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Camino Francés Etapa de Terradillos de los Templarios a El Burgo Ranero

Albergue de Peregrinos Cluny

Disponible sin conexión
82
85
Albergue de peregrinos cluny

CL. DEL ARCO, 87
Sahagún (León)

987 78 10 15, 987 78 12 55

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento

Persona encargada de atender el albergue: Personal contratado por el Ayuntamiento

Observaciones: El albergue Municipal de uso exclusivo de peregrinos, se encuentra en la antigua iglesia de la Trinidad (siglo XIII-XVI), y alberga además el Auditorio Municipal y la Oficina de Turismo.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Terradillos de los Templarios a El Burgo Ranero Etapa 17

Etapa de Terradillos de los Templarios a El Burgo Ranero

km 30,6
Tiempo 07H 00’
Dificultad Media
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