Camino Francés Etapa de Terradillos de los Templarios a El Burgo Ranero
CL. DEL ARCO, 87
Albergue de Peregrinos Cluny
Disponible sin conexión
8285
CL. DEL ARCO, 87
Sahagún (León)
Propiedad del albergue: Municipal
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento
Persona encargada de atender el albergue: Personal contratado por el Ayuntamiento
Observaciones: El albergue Municipal de uso exclusivo de peregrinos, se encuentra en la antigua iglesia de la Trinidad (siglo XIII-XVI), y alberga además el Auditorio Municipal y la Oficina de Turismo.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 17
Etapa de Terradillos de los Templarios a El Burgo Ranero
km 30,6
Tiempo 07H 00’
Dificultad Media
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