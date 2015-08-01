Albergue de Peregrinos Cluny

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento

Persona encargada de atender el albergue: Personal contratado por el Ayuntamiento

Observaciones: El albergue Municipal de uso exclusivo de peregrinos, se encuentra en la antigua iglesia de la Trinidad (siglo XIII-XVI), y alberga además el Auditorio Municipal y la Oficina de Turismo.