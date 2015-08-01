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Alberg de Pelegrins Cluny
CL. DE L'ARC, 87
Sahagún (Lleó)
Propietat de l'alberg: Municipal
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Personal contractat per l'Ajuntament
Observacions: L'alberg municipal d'ús exclusiu de pelegrins, es troba en l'antiga església de la Trinitat (segle XIII-XVI), i alberga a més l'Auditori Municipal i l'Oficina de Turisme.
Camí Francès
Etapa de Terradillos dels Templers al Burg Ranero
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