Bide Frantsesa El Burgo Raneroko tenplarioen terrazatxoen etapa
LK. ARKUTIK, 87
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Cluny erromesen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
650
LK. ARKUTIK, 87
Sahagún (Leon)
Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Udalak kontratatutako langileak
Oharrak: Erromesek bakarrik erabiltzeko udal aterpetxea Trinitate eliza zaharrean dago (XIII.-XVI. mendeak) eta, gainera, udal auditorioa eta turismo bulegoa ditu.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 17
El Burgo Raneroko tenplarioen terrazatxoen etapa
km 30,6
Denbora 07H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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