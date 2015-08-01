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Bide Frantsesa El Burgo Raneroko tenplarioen terrazatxoen etapa

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Cluny erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
65
0
Albergue de peregrinos cluny

LK. ARKUTIK, 87
Sahagún (Leon)

987 78 10 15, 987 78 12 55

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Udalak kontratatutako langileak

Oharrak: Erromesek bakarrik erabiltzeko udal aterpetxea Trinitate eliza zaharrean dago (XIII.-XVI. mendeak) eta, gainera, udal auditorioa eta turismo bulegoa ditu.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
El Burgo Raneroko tenplarioen terrazatxoen etapa Etapa 17

El Burgo Raneroko tenplarioen terrazatxoen etapa

km 30,6
Denbora 07H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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