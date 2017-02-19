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Camiño do Norte Etapa de Sebrayo a Xixón / Enlace até Oviedo e Camiño Primitivo

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Albergue de peregrinos Casarón de San Miguel

Dispoñible sen conexión
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Casona de san miguel

Rúa Celleruelo. Casarón de San Miguel
Pola de Siero (Asturias)

Roberto Muñiz (662 596 195)

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Concello de Pola de Siero

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Pola de Siero

Persoa encargada de atender o albergue: Hospitaleros da Asociación de Amigos do Camiño de Santiago de Siero, Noreña e Sariego

Observacións: Hai ascensor.

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Sebrayo a Xixón / Enlace até Oviedo e Camiño Primitivo Etapa 20

Etapa de Sebrayo a Xixón / Enlace até Oviedo e Camiño Primitivo

km 34,3
Tempo 09H 15’
Dificultade alta
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