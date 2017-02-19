Camiño do Norte Etapa de Sebrayo a Xixón / Enlace até Oviedo e Camiño Primitivo
Rúa Celleruelo. Casarón de San Miguel
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Albergue de peregrinos Casarón de San Miguel
Dispoñible sen conexión
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Rúa Celleruelo. Casarón de San Miguel
Pola de Siero (Asturias)
Propiedade do albergue: Concello de Pola de Siero
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Pola de Siero
Persoa encargada de atender o albergue: Hospitaleros da Asociación de Amigos do Camiño de Santiago de Siero, Noreña e Sariego
Observacións: Hai ascensor.
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 20
Etapa de Sebrayo a Xixón / Enlace até Oviedo e Camiño Primitivo
km 34,3
Tempo 09H 15’
Dificultade alta
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