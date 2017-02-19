Iparraldeko Bidea Sebraotik Gijonera / Oviedorako eta Bide Primitiborako lotunea
Celleruelo kalea. San Migel etxetzarra
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Casona de San Miguel erromesen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
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Celleruelo kalea. San Migel etxetzarra
Sieroren pola (Asturias)
Aterpetxearen jabegoa: Pola de Sieroko Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pola de Sieroko Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Sieroko, Noreñako eta Sariegoko Done Jakue Bidearen Lagunen Elkarteko ospitaleak
Oharrak: Igogailua dago.
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 20
Sebraotik Gijonera / Oviedorako eta Bide Primitiborako lotunea
km 34,3
Denbora 09H 15’
Zailtasuna HANDIA
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