Camí del Nord Etapa de Sebrayo a Gijón / Enllaç fins a Oviedo i Camí Primitiu
Carrer Celleruelo. Casona de San Miguel
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Alberg de pelegrins Casona de San Miguel
Disponible sense connexió
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Carrer Celleruelo. Casona de San Miguel
Pola de Siero (Astúries)
Propietat de l'alberg: Ajuntament de Pola de Siero
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Pola de Siero
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hospitaleros de l'Associació d'Amics del Camí de Santiago de Siero, Noreña i Sariego
Observacions: Hi ha ascensor.
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 20
Etapa de Sebrayo a Gijón / Enllaç fins a Oviedo i Camí Primitiu
km 34,3
Temps 09H 15’
Dificultat alta
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