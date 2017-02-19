Camino del Norte Etapa de Sebrayo a Gijón / Enlace hasta Oviedo y Camino Primitivo
Calle Celleruelo. Casona de San Miguel
Albergue de peregrinos Casona de San Miguel
Disponible sin conexión
1814
Calle Celleruelo. Casona de San Miguel
Pola de Siero (Asturias)
Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Pola de Siero
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Pola de Siero
Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Siero, Noreña y Sariego
Observaciones: Hay ascensor.
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 20
Etapa de Sebrayo a Gijón / Enlace hasta Oviedo y Camino Primitivo
km 34,3
Tiempo 09H 15’
Dificultad Alta
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