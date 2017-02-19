Albergue de peregrinos Casona de San Miguel

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Pola de Siero

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Pola de Siero

Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Siero, Noreña y Sariego

Observaciones: Hay ascensor.