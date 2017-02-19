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Camino del Norte Etapa de Sebrayo a Gijón / Enlace hasta Oviedo y Camino Primitivo

Albergue de peregrinos Casona de San Miguel

Disponible sin conexión
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Casona de san miguel

Calle Celleruelo. Casona de San Miguel
Pola de Siero (Asturias)

Roberto Muñiz (662 596 195)

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Pola de Siero

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Pola de Siero

Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Siero, Noreña y Sariego

Observaciones: Hay ascensor.

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Sebrayo a Gijón / Enlace hasta Oviedo y Camino Primitivo Etapa 20

Etapa de Sebrayo a Gijón / Enlace hasta Oviedo y Camino Primitivo

km 34,3
Tiempo 09H 15’
Dificultad Alta
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