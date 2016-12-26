Camiño Portugués
Praza Ribadavia, s/n
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Albergue de peregrinos Casa dá Torre de Redondela
Dispoñible sen conexión
3030
Praza Ribadavia, s/n
Redondela (Pontevedra)
Propiedade do albergue: Xunta de Galicia
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta de Galicia
Persoa encargada de atender o albergue: Beatriz e Sonia
Observacións: O albergue tamén é Punto de Información do Camiño
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo