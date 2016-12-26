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Albergue de peregrinos Casa dá Torre de Redondela

Dispoñible sen conexión
303
0
Albergue de redondela

Praza Ribadavia, s/n
Redondela (Pontevedra)

986 40 41 96

Propiedade do albergue: Xunta de Galicia

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta de Galicia

Persoa encargada de atender o albergue: Beatriz e Sonia

Observacións: O albergue tamén é Punto de Información do Camiño

Camiño Portugués

Camiño Portugués

Etapas 6
km 118,8
Etapa 2

km 15,2
Tempo 04H 00’
Dificultade media
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