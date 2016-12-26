Camí Portuguès
Plaza Ribadavia, s/n
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Alberg de pelegrins Casa dóna Torre de Redondela
Disponible sense connexió
3030
Plaza Ribadavia, s/n
Redondela (Pontevedra)
Propietat de l'alberg: Xunta de Galícia
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Xunta de Galícia
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Beatriz i Sonia
Observacions: L'alberg també és Punt d'Informació del Camí
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots