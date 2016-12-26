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Camí Portuguès

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Alberg de pelegrins Casa dóna Torre de Redondela

Disponible sense connexió
303
0
Albergue de redondela

Plaza Ribadavia, s/n
Redondela (Pontevedra)

986 40 41 96

Propietat de l'alberg: Xunta de Galícia

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Xunta de Galícia

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Beatriz i Sonia

Observacions: L'alberg també és Punt d'Informació del Camí

Camí Portuguès

Camí Portuguès

Etapes 6
km 118,8
Etapa 2

km 15,2
Temps 04H 00’
Dificultat mitjana
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