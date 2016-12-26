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Camino Portugués Etapa de O Porriño a Redondela

Albergue de peregrinos Casa da Torre de Redondela

Disponible sin conexión
369
47
Albergue de redondela

Plaza Ribadavia, s/n
Redondela (Pontevedra)

986 40 41 96

Propiedad del albergue: Xunta de Galicia

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia

Persona encargada de atender el albergue: Beatriz y Sonia

Observaciones: El albergue también es Punto de Información del Camino

Camino Portugués

Camino Portugués

Etapas 6
km 118,8
Etapa de O Porriño a Redondela Etapa 2

Etapa de O Porriño a Redondela

km 15,2
Tiempo 04H 00’
Dificultad Media
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