Camino Portugués Etapa de O Porriño a Redondela
Plaza Ribadavia, s/n
Albergue de peregrinos Casa da Torre de Redondela
Disponible sin conexión
36947
Plaza Ribadavia, s/n
Redondela (Pontevedra)
Propiedad del albergue: Xunta de Galicia
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia
Persona encargada de atender el albergue: Beatriz y Sonia
Observaciones: El albergue también es Punto de Información del Camino
Camino Portugués
Etapas 6
km 118,8
Etapa 2
Etapa de O Porriño a Redondela
km 15,2
Tiempo 04H 00’
Dificultad Media
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