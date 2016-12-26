Albergue de peregrinos Casa da Torre de Redondela

Plaza Ribadavia, s/n

Redondela (Pontevedra) 986 40 41 96

Propiedad del albergue: Xunta de Galicia

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia

Persona encargada de atender el albergue: Beatriz y Sonia

Observaciones: El albergue también es Punto de Información del Camino