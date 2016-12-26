Portugalgo Bidea
Ribadavia plaza, z/g
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Casa da Torre de Redondelako erromesen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
3030
Ribadavia plaza, z/g
Redondela (Pontevedra)
Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Galiziako Xunta
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Beatriz eta Sonia
Oharrak: Aterpetxea ere bidearen informazio gunea da
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak