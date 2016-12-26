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Portugalgo Bidea

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Casa da Torre de Redondelako erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
303
0
Albergue de redondela

Ribadavia plaza, z/g
Redondela (Pontevedra)

986 40 41 96

Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Galiziako Xunta

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Beatriz eta Sonia

Oharrak: Aterpetxea ere bidearen informazio gunea da

Portugalgo bidea

Portugalgo bidea

Etapak 6
km 117,9
Etapa 2

km 15,2
Denbora 04H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Casa da Torre de Redondelako erromesen aterpetxea

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