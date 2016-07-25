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Camiño Inglés Etapa de Pontedeume a Betanzos

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Albergue de Peregrinos Casa dá Pescadería de Betanzos

Dispoñible sen conexión
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Albergue de peregrinos de betanzos

Rúa Pescadería, esquina con Rúa Ferreiros
Betanzos (A Coruña)

Non ten

Propiedade do albergue: Xunta de Galicia

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta de Galicia

Persoa encargada de atender o albergue: Fernando Novo

Observacións:

Camiño Inglés

Camiño Inglés

Etapas 7
km 155,2
Etapa de Pontedeume a Betanzos Etapa 3

Etapa de Pontedeume a Betanzos

km 21,0
Tempo 05H 00’
Dificultade media
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