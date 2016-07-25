Camiño Inglés Etapa de Pontedeume a Betanzos
Rúa Pescadería, esquina con Rúa Ferreiros
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Albergue de Peregrinos Casa dá Pescadería de Betanzos
Dispoñible sen conexión
890
Rúa Pescadería, esquina con Rúa Ferreiros
Betanzos (A Coruña)
Propiedade do albergue: Xunta de Galicia
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta de Galicia
Persoa encargada de atender o albergue: Fernando Novo
Observacións:
Camiño Inglés
Etapas 7
km 155,2
Etapa 3
Etapa de Pontedeume a Betanzos
km 21,0
Tempo 05H 00’
Dificultade media
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