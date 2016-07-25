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Camí Anglès Etapa de Pontedeume a Betanzos

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Alberg de Pelegrins Casa dóna Peixateria de Betanzos

Disponible sense connexió
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Albergue de peregrinos de betanzos

Rúa Peixateria, cantonada amb Rúa Ferreiros
Betanzos (la Corunya)

No té

Propietat de l'alberg: Xunta de Galícia

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Xunta de Galícia

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Fernando Novo

Observacions:

Camí Anglès

Camí Anglès

Etapes 7
km 155,2
Etapa de Pontedeume a Betanzos Etapa 3

Etapa de Pontedeume a Betanzos

km 21,0
Temps 05H 00’
Dificultat mitjana
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