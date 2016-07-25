Camí Anglès Etapa de Pontedeume a Betanzos
Rúa Peixateria, cantonada amb Rúa Ferreiros
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Alberg de Pelegrins Casa dóna Peixateria de Betanzos
Disponible sense connexió
920
Rúa Peixateria, cantonada amb Rúa Ferreiros
Betanzos (la Corunya)
Propietat de l'alberg: Xunta de Galícia
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Xunta de Galícia
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Fernando Novo
Observacions:
Camí Anglès
Etapes 7
km 155,2
Etapa 3
Etapa de Pontedeume a Betanzos
km 21,0
Temps 05H 00’
Dificultat mitjana
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