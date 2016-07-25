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Camino Inglés Etapa de Pontedeume a Betanzos

Albergue de Peregrinos Casa da Pescadería de Betanzos

Disponible sin conexión
135
55
Albergue de peregrinos de betanzos

Rúa Pescadería, esquina con Rúa Ferreiros
Betanzos (A Coruña)

No tiene

Propiedad del albergue: Xunta de Galicia

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia

Persona encargada de atender el albergue: Fernando Novo

Observaciones:

Camino Inglés

Camino Inglés

Etapas 7
km 155,2
Etapa de Pontedeume a Betanzos Etapa 3

Etapa de Pontedeume a Betanzos

km 21,0
Tiempo 05H 00’
Dificultad Media
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