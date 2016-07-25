Camino Inglés Etapa de Pontedeume a Betanzos
Rúa Pescadería, esquina con Rúa Ferreiros
Albergue de Peregrinos Casa da Pescadería de Betanzos
Disponible sin conexión
13555
Rúa Pescadería, esquina con Rúa Ferreiros
Betanzos (A Coruña)
Propiedad del albergue: Xunta de Galicia
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia
Persona encargada de atender el albergue: Fernando Novo
Observaciones:
Camino Inglés
Etapas 7
km 155,2
Etapa 3
Etapa de Pontedeume a Betanzos
km 21,0
Tiempo 05H 00’
Dificultad Media
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