Bide Ingelesa Pontedeume eta Betanzos arteko etapa
Rúa Pescadería, Rúa Ferreirosekin izkina
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Erromesen aterpetxea Casa da Pescadería de Betanzos
Konexiorik gabe erabilgarri
890
Rúa Pescadería, Rúa Ferreirosekin izkina
Betanzos (Coruña)
Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Galiziako Xunta
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Fernando Novo
Oharrak:
Bide ingelesa
Etapak 7
km 154,7
Etapa 3
Pontedeume eta Betanzos arteko etapa
km 21,0
Denbora 05H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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