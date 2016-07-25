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Bide Ingelesa Pontedeume eta Betanzos arteko etapa

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Erromesen aterpetxea Casa da Pescadería de Betanzos

Konexiorik gabe erabilgarri
89
0
Albergue de peregrinos de betanzos

Rúa Pescadería, Rúa Ferreirosekin izkina
Betanzos (Coruña)

Ez du

Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Galiziako Xunta

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Fernando Novo

Oharrak:

Bide ingelesa

Bide ingelesa

Etapak 7
km 154,7
Pontedeume eta Betanzos arteko etapa Etapa 3

Pontedeume eta Betanzos arteko etapa

km 21,0
Denbora 05H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Erromesen aterpetxea Casa da Pescadería de Betanzos

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