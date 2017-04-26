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Camiño do Norte Etapa de San Esteban de Leces a Sebrayo

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Albergue de peregrinos A Illa

Dispoñible sen conexión
120
0
01 albergue la isla

Rúa Lles Quintanes 10
A Illa (Concello de Colunga)

684 661 467

Propiedade do albergue: Principado de Asturias / Concello de Colunga

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Colunga

Persoa encargada de atender o albergue: Nuria e Santiago

Observacións: Rehabilitación integral do edificio e mobiliario renovado, reapertura en xullo de 2020

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de San Esteban de Leces a Sebrayo Etapa 19

Etapa de San Esteban de Leces a Sebrayo

km 27,8
Tempo 07H 15’
Dificultade media
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