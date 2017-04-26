Albergue de peregrinos A Illa

Rúa Lles Quintanes 10

A Illa (Concello de Colunga) 684 661 467

Propiedade do albergue: Principado de Asturias / Concello de Colunga

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Colunga

Persoa encargada de atender o albergue: Nuria e Santiago

Observacións: Rehabilitación integral do edificio e mobiliario renovado, reapertura en xullo de 2020