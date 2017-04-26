Camiño do Norte Etapa de San Esteban de Leces a Sebrayo
Rúa Lles Quintanes 10
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Albergue de peregrinos A Illa
Dispoñible sen conexión
1200
Rúa Lles Quintanes 10
A Illa (Concello de Colunga)
Propiedade do albergue: Principado de Asturias / Concello de Colunga
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Colunga
Persoa encargada de atender o albergue: Nuria e Santiago
Observacións: Rehabilitación integral do edificio e mobiliario renovado, reapertura en xullo de 2020
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 19
Etapa de San Esteban de Leces a Sebrayo
km 27,8
Tempo 07H 15’
Dificultade media
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