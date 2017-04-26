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Camí del Nord Etapa de Sant Esteban de Leces a Sebrayo

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Alberg de pelegrins L'Illa

Disponible sense connexió
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01 albergue la isla

Carrer Els Quintanes 10
L'Illa (Consell de Colunga)

684 661 467

Propietat de l'alberg: Principat d'Astúries / Consell de Colunga

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Colunga

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Núria i Santiago

Observacions: Rehabilitació integral de l'edifici i mobiliari renovat, reobertura al juliol de 2020

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Sant Esteban de Leces a Sebrayo Etapa 19

Etapa de Sant Esteban de Leces a Sebrayo

km 27,8
Temps 07H 15’
Dificultat mitjana
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