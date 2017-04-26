Camí del Nord Etapa de Sant Esteban de Leces a Sebrayo
Carrer Els Quintanes 10
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Alberg de pelegrins L'Illa
Disponible sense connexió
1200
Carrer Els Quintanes 10
L'Illa (Consell de Colunga)
Propietat de l'alberg: Principat d'Astúries / Consell de Colunga
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Colunga
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Núria i Santiago
Observacions: Rehabilitació integral de l'edifici i mobiliari renovat, reobertura al juliol de 2020
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 19
Etapa de Sant Esteban de Leces a Sebrayo
km 27,8
Temps 07H 15’
Dificultat mitjana
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