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Iparraldeko Bidea San Esteban de Lezesetik Sebraora arteko etapa

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La Isla erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
120
0
01 albergue la isla

Les Quintanes kalea 10
Uhartea (Colungako Kontzejua)

684 661 467

Aterpetxearen jabegoa: Asturiasko Printzerria / Colungako Kontzejua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Colungako Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Nuria eta Santiago

Oharrak: Eraikina eta altzari berrituak osorik zaharberritzea, 2020ko uztailean berriro irekitzea

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
San Esteban de Lezesetik Sebraora arteko etapa Etapa 19

San Esteban de Lezesetik Sebraora arteko etapa

km 27,8
Denbora 07H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek La Isla erromesen aterpetxea

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