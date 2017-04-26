Iparraldeko Bidea San Esteban de Lezesetik Sebraora arteko etapa
Les Quintanes kalea 10
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La Isla erromesen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1200
Les Quintanes kalea 10
Uhartea (Colungako Kontzejua)
Aterpetxearen jabegoa: Asturiasko Printzerria / Colungako Kontzejua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Colungako Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Nuria eta Santiago
Oharrak: Eraikina eta altzari berrituak osorik zaharberritzea, 2020ko uztailean berriro irekitzea
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 19
San Esteban de Lezesetik Sebraora arteko etapa
km 27,8
Denbora 07H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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