Camino del Norte Etapa de San Esteban de Leces a Sebrayo
Calle Les Quintanes 10
Albergue de peregrinos La Isla
Disponible sin conexión
12834
Calle Les Quintanes 10
La Isla (Concejo de Colunga)
Propiedad del albergue: Principado de Asturias / Concejo de Colunga
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Colunga
Persona encargada de atender el albergue: Nuria y Santiago
Observaciones: Rehabilitación integral del edificio y mobiliario renovado, reapertura en julio de 2020
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 19
Etapa de San Esteban de Leces a Sebrayo
km 27,8
Tiempo 07H 15’
Dificultad Media
¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.
Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de SantiagoVer todos