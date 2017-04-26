Albergue de peregrinos La Isla

Calle Les Quintanes 10

La Isla (Concejo de Colunga) 684 661 467

Propiedad del albergue: Principado de Asturias / Concejo de Colunga

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Colunga

Persona encargada de atender el albergue: Nuria y Santiago

Observaciones: Rehabilitación integral del edificio y mobiliario renovado, reapertura en julio de 2020