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Camino del Norte Etapa de San Esteban de Leces a Sebrayo

Albergue de peregrinos La Isla

Disponible sin conexión
128
34
01 albergue la isla

Calle Les Quintanes 10
La Isla (Concejo de Colunga)

684 661 467

Propiedad del albergue: Principado de Asturias / Concejo de Colunga

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Colunga

Persona encargada de atender el albergue: Nuria y Santiago

Observaciones: Rehabilitación integral del edificio y mobiliario renovado, reapertura en julio de 2020

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de San Esteban de Leces a Sebrayo Etapa 19

Etapa de San Esteban de Leces a Sebrayo

km 27,8
Tiempo 07H 15’
Dificultad Media
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