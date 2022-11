Albergue de Pamplona

C/ da Carmen, 18

Pamplona (34) 948 04 46 37, (34) 685 73 42 07 http://www.alberguedepamplona.info

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Valentín Rodrigo e Natalia Epalza

Observacións: Acordo co Aquavox San Agustín (piscina, spa, etc) Entrada de 9 euros paira persoas aloxadas no albergue. Tamén descontos na tenda de bicicletas Bigarren Eskua paira os bicigrinos aloxados.