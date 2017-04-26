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Camiño Francés Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña

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Albergue de Pamplona

Dispoñible sen conexión
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Albergue de pamplona

C/ da Carmen, 18
Pamplona

(34) 948 04 46 37, (34) 685 73 42 07

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Valentín Rodrigo e Natalia Epalza

Observacións: Acordo co Aquavox San Agustín (piscina, spa, etc) Entrada de 9 euros paira persoas aloxadas no albergue. Tamén descontos na tenda de bicicletas Bigarren Eskua paira os bicigrinos aloxados.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña Etapa 3

Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña

km 20,4
Tempo 04H 30’
Dificultade baixa
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