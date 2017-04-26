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Albergue de Pamplona
C/ da Carmen, 18
Pamplona
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Valentín Rodrigo e Natalia Epalza
Observacións: Acordo co Aquavox San Agustín (piscina, spa, etc) Entrada de 9 euros paira persoas aloxadas no albergue. Tamén descontos na tenda de bicicletas Bigarren Eskua paira os bicigrinos aloxados.
Camiño Francés
Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña
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