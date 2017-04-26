Català
Vull planificar el meu camí
  1. Inici ·
Camí Francès Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña

Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Alberg de Pamplona

Disponible sense connexió
10
0
Albergue de pamplona

C/ del Carmen, 18
Pamplona

(34) 948 04 46 37, (34) 685 73 42 07

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Valentín Rodrigo i Natalia Epalza

Observacions: Acord amb l'Aquavox Sant Agustí (piscina, spa, etc) Entrada de 9 euros per a persones allotjades en l'alberg. També descomptes a la botiga de bicicletes Bigarren Eskua per als bicigrinos allotjats.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña Etapa 3

Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña

km 20,4
Temps 04H 30’
Dificultat baixa
Afegeix alberg a la meva selecció

Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?

Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.

Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

Veure tots

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.

Envia les teves fotografies! Mostra totes les fotografies