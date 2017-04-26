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Alberg de Pamplona
C/ del Carmen, 18
Pamplona
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Valentín Rodrigo i Natalia Epalza
Observacions: Acord amb l'Aquavox Sant Agustí (piscina, spa, etc) Entrada de 9 euros per a persones allotjades en l'alberg. També descomptes a la botiga de bicicletes Bigarren Eskua per als bicigrinos allotjats.
Camí Francès
Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña
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