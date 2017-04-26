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Bide Frantsesa Zubiritik Iruñerako etapa

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Iruñeko aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue de pamplona

Carmen kalea, 18
Iruña

(34) 948 04 46 37, (34) 685 73 42 07

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Valentín Rodrigo eta Natalia Epalza

Oharrak: San Agustin Aquavox dendarekin hitzarmena (igerilekua, spa, etab.) 9 euroko sarrera aterpetxean dauden pertsonentzat. Bigarren Eskua bizikleta-dendan ere deskontuak egingo zaizkie ostatatutako bizikletariei.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Zubiritik Iruñerako etapa Etapa 3

Zubiritik Iruñerako etapa

km 20,4
Denbora 04H 30’
Zailtasuna TXIKIA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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