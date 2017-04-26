Bide Frantsesa Zubiritik Iruñerako etapa
Carmen kalea, 18
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Iruñeko aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
80
Carmen kalea, 18
Iruña
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Valentín Rodrigo eta Natalia Epalza
Oharrak: San Agustin Aquavox dendarekin hitzarmena (igerilekua, spa, etab.) 9 euroko sarrera aterpetxean dauden pertsonentzat. Bigarren Eskua bizikleta-dendan ere deskontuak egingo zaizkie ostatatutako bizikletariei.
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak